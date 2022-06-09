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Reels Müzikleri - Romantik
Reels Müzikleri - Romantik
Sosyal Medya Müzikleri
10 Bölüm | 32:46
Reels vidolarında sıklıkla kullanılan romantik reels müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Indıla, Charlie Puth ve Tom Odell'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Deva Bize Sevişler
Yalın
03:38
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02
Lost On You
LP
04:32
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03
Another Love
Tom Odell
03:26
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04
Infinity
Jaymes Young
03:58
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05
Lovely ft. Khalid
Billie Eilish
03:18
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06
Sway
Michael Bublé
03:07
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07
Senorita
Shawn Mendes,Camila Cabello
03:11
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08
Attention
Charlie Puth
03:31
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09
Love Story
Indila
04:05
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10
Bir Ömür Daha
Melis Fis
00:00
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