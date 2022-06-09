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Reels Müzikleri - Romantik

Reels Müzikleri - Romantik

Sosyal Medya Müzikleri

10 Bölüm | 32:46
Reels vidolarında sıklıkla kullanılan romantik reels müziklerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Indıla, Charlie Puth ve Tom Odell'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Deva Bize Sevişler

Yalın 03:38
02

Lost On You

LP 04:32
03

Another Love

Tom Odell 03:26
04

Infinity

Jaymes Young 03:58
05

Lovely ft. Khalid

Billie Eilish 03:18
06

Sway

Michael Bublé 03:07
07

Senorita

Shawn Mendes,Camila Cabello 03:11
08

Attention

Charlie Puth 03:31
09

Love Story

Indila 04:05
10

Bir Ömür Daha

Melis Fis 00:00
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