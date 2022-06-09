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Reels Müzikleri - Türkçe

Reels Müzikleri - Türkçe

Sosyal Medya Müzikleri

10 Bölüm | 28:49
Reel videolarının vazgeçilmez Türkçe şarkılarını senin için derledik. İşte reels videolarında kullanılan Türkçe şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cennet

Ebru Gündeş 03:33
02

Hep Mi Ben

Ayaz Erdoğan 03:43
03

Her Yer Karanlık

Günay Aksoy 03:28
04

Bir Ömür Daha

Melis Fis 00:00
05

Es Deli Deli

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut 02:24
06

Seni Dert Etmeler

Madrigal 03:08
07

İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )

Yıldız Tilbe 03:12
08

Gökyüzünü Tutamam

Can Koç 03:15
09

Ah Ellerim Kırılaydı

Tuğçe Kandemir 03:02
10

Yok Yok Yok

Feride Hilal Akın 03:04
... KAPAT
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