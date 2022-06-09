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Reels Müzikleri - Türkçe
Reels Müzikleri - Türkçe
Sosyal Medya Müzikleri
10 Bölüm | 28:49
Reel videolarının vazgeçilmez Türkçe şarkılarını senin için derledik. İşte reels videolarında kullanılan Türkçe şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Cennet
Ebru Gündeş
03:33
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Ahmet Enes
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02
Hep Mi Ben
Ayaz Erdoğan
03:43
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03
Her Yer Karanlık
Günay Aksoy
03:28
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04
Bir Ömür Daha
Melis Fis
00:00
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05
Es Deli Deli
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
02:24
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06
Seni Dert Etmeler
Madrigal
03:08
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07
İşim Olmaz ( Furkan Demir & Soner Özata Remix )
Yıldız Tilbe
03:12
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08
Gökyüzünü Tutamam
Can Koç
03:15
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09
Ah Ellerim Kırılaydı
Tuğçe Kandemir
03:02
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10
Yok Yok Yok
Feride Hilal Akın
03:04
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1.5x
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0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
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