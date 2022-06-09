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Reels Müzikleri - Yabancı
Reels Müzikleri - Yabancı
Sosyal Medya Müzikleri
11 Bölüm | 32:44
Reels videolarında kullanılan popüler yabancı şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte reels videolarında kullanılan şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Break My Heart
Dua Lipa
03:42
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02
Ily (I Love You Baby)
Surf Mesa
03:01
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03
Roses (Imanbek Remix)
SAINt JHN
02:57
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04
Waiting for Your Love
Pawl
03:04
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05
Sweet Dreams
Marcus Layton
02:32
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06
Call On Me
Madism
02:47
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07
Leftover Love
Pawl
03:08
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08
Savage Love
Jason Derulo
02:53
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09
Watermelon Sugar
Harry Styles
02:54
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10
Don't Start Now
Dua Lipa
03:02
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