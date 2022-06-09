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Reels Müzikleri - Yabancı

Reels Müzikleri - Yabancı

Sosyal Medya Müzikleri

11 Bölüm | 32:44
Reels videolarında kullanılan popüler yabancı şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte reels videolarında kullanılan şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Break My Heart

Dua Lipa 03:42
02

Ily (I Love You Baby)

Surf Mesa 03:01
03

Roses (Imanbek Remix)

SAINt JHN 02:57
04

Waiting for Your Love

Pawl 03:04
05

Sweet Dreams

Marcus Layton 02:32
06

Call On Me

Madism 02:47
07

Leftover Love

Pawl 03:08
08

Savage Love

Jason Derulo 02:53
09

Watermelon Sugar

Harry Styles 02:54
10

Don't Start Now

Dua Lipa 03:02
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