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Sosyal Medya Müzikleri
11 Bölüm | 39:56
İnstagram hikayelerinde kullanılan popüler müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte instagramda sıkça karşımıza çıkan müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Bırakma Kendini
Kaan Boşnak
04:00
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02
Dinle Beni Bir
Yüzyüzeyken Konuşuruz
02:24
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03
Sarılırım Birine
Adamlar
06:33
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04
Haydi Gel İçelim
Yüksek Sadakat
04:10
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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05
Yok Yok
Feride Hilal Akın
03:04
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06
Alleya
JONY
02:25
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07
Raf
Deeperise & Jabbar
04:04
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08
Yalan Ft. Zeynep Bastık
Reynmen,Zeynep Bastık
02:44
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09
Aşk Yok Olmaktır
Mabel Matiz
03:43
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10
Doin Time
Lana Del Rey
03:23
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