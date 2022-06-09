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Storylik Müzikler

Storylik Müzikler

Sosyal Medya Müzikleri

11 Bölüm | 39:56
İnstagram hikayelerinde kullanılan popüler müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte instagramda sıkça karşımıza çıkan müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bırakma Kendini

Kaan Boşnak 04:00
02

Dinle Beni Bir

Yüzyüzeyken Konuşuruz 02:24
03

Sarılırım Birine

Adamlar 06:33
04

Haydi Gel İçelim

Yüksek Sadakat 04:10
05

Yok Yok

Feride Hilal Akın 03:04
06

Alleya

JONY 02:25
07

Raf

Deeperise & Jabbar 04:04
08

Yalan Ft. Zeynep Bastık

Reynmen,Zeynep Bastık 02:44
09

Aşk Yok Olmaktır

Mabel Matiz 03:43
10

Doin Time

Lana Del Rey 03:23
... KAPAT
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