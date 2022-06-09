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TikTok Müzikleri- Efkarlı
TikTok Müzikleri- Efkarlı
Sosyal Medya Müzikleri
11 Bölüm | 40:15
Efkarlı TikTok müziklerini senin için derledik. İşte birbirinden efkarlı şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Yıkıl Karşımdan Ft. Gökhan Özen
Demet Akalın
04:30
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02
Kurban Olduğum
Tuğçe Kandemir
02:19
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03
Kalbim Yaralı (Trap Remix)
Murat Göğebakan
03:12
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04
Çukur ft. Eza
İkikardesh
03:38
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05
Duygusal Fon Müziği (Remix)
Enstrümantal
05:00
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06
Anıları Sakla
Batuhan Kordel
03:41
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07
Gülpembe (Remix)
Barış Manço
04:11
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08
Çırpınırdı Karadeniz (Remix)
Azerin
03:27
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09
Seni Dert Etmeler
Madrigal
03:08
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10
Hep Mi Ben
Ayaz Erdoğan
03:43
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11
Dönüyorum Eve
Sıla Şahin,Bedo
03:26
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