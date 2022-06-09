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TikTok Müzikleri - Türkçe
TikTok Müzikleri - Türkçe
Sosyal Medya Müzikleri
10 Bölüm | 30:53
TikTok vidolarında yaygın olarak kullanılan Türkçe şarkıları senin için derledik. İşte TikTok videolarında kullanılan Türkçe şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Vermedin (feat.MRC)
Umut Timur
04:00
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02
Bir Daha Yak
Sura İskenderli
03:30
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03
Yeminler (Kalbimi Kırdın Bin Defa)
Murat Yaprak
02:51
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04
Toparlanmam Lazım
Kerim Araz,Irmak Arıcı
03:15
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05
Avare
Eda Sakız
01:54
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06
Tamam Tamam
Deniz Cem
03:19
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07
Leyla Mecnun
Mustafa Ceceli,Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
02:19
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08
Nabız
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
03:18
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09
Olan Var Olmayan Var
Beyza Durmaz
03:01
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10
Dönüyorum Eve
Bedo,Sıla Şahin
03:26
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