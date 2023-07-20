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Tatil Müzikleri
Güneşin Altında
Güneşin Altında
Tatil Müzikleri
8 Bölüm | 30:09
Yazın gelişini kutlayanlardaysan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte o muhteşem yaz şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Yaz Geldi (Feat U.T.C.)
Ege Çubukçu
03:26
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02
Bodrum
MFÖ
03:58
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03
Bronzlaşmak
Nil Karaibrahimgil
03:28
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04
O Yaz
Teoman
03:22
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05
Güneye Giderken
Mor Ve Ötesi
04:10
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06
Yaz Aşkım
Ege
04:37
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07
Bir Bahar Akşamı
Yalın
03:58
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08
Yaz Gülü
Yalın
03:10
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