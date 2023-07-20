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Tatil Müzikleri
Hafta Sonu Keyfi
Hafta Sonu Keyfi
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 40:14
Yoğun bir haftanın ardından kim hafta sonu keyfi yapmak istemez ki?
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01
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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02
On You
Kazy Lambist
03:16
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03
Everybody Hurts
R.E.M.
05:19
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04
Stand By Me
Oasis
05:58
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05
Supergirl
Reamonn
04:03
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06
One More Cup of Coffee
Bob Dylan
03:46
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07
Other People
LP
03:59
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08
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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09
Wonderwall
Oasis
03:54
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10
Youre Beautiful
James Blunt
03:29
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