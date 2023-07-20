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Hafta Sonu Keyfi

Hafta Sonu Keyfi

Tatil Müzikleri

10 Bölüm | 40:14
Yoğun bir haftanın ardından kim hafta sonu keyfi yapmak istemez ki?
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Feeling Good

Nina Simone 02:53
02

On You

Kazy Lambist 03:16
03

Everybody Hurts

R.E.M. 05:19
04

Stand By Me

Oasis 05:58
05

Supergirl

Reamonn 04:03
06

One More Cup of Coffee

Bob Dylan 03:46
07

Other People

LP 03:59
08

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
09

Wonderwall

Oasis 03:54
10

Youre Beautiful

James Blunt 03:29
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