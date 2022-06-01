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Tatil Müzikleri
Hareketli Tatil Şarkıları
Hareketli Tatil Şarkıları
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 35:34
Tatilde enerjine daha da enerji katmak istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte birbirinden hareketli şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Afitap
Sıla
03:56
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02
Yolla
Tarkan
04:46
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03
Uykusuz Her Gece
Ajda Pekkan
03:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
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04
Çok Çok
Edis
03:21
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05
Gıybet
Serdar Ortaç
03:15
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06
Kalbim Tatilde
Ziynet Sali
02:45
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07
Türkan
Demet Akalın
04:38
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08
Elma Değil Ayva
Mirkelam
00:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mrkelam
Besteci:
Mirkelam-Volga Tamöz
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09
Dansöz
Serdar Ortaç
05:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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10
Kulüp
Demet Akalın
03:47
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1
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1x
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