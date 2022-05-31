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Nostaljik Tatil Şarkıları

Nostaljik Tatil Şarkıları

Tatil Müzikleri

9 Bölüm | 28:55
Tatilde dinlemen için nostaljik şarkıları tek çalma listesinde topladık! İşte tatilde dinleyebileceğin nostaljik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
02

Ah Nerede Ah Nerede

Füsun Önal 02:45
03

Dert Ortagim 1970

Semiramis Pekkan 03:30
04

Bu Ne Dünya Kardeşim

Yeliz 03:55
05

Bim Bam Bom

Yasemin Kumral 03:05
06

Delisin (1975)

Cici Kızlar 03:00
07

Oh Olsun

Füsun Önal 02:25
08

Anlamazdın Issız Adam

Ayla Dikmen 03:43
09

Son Verdim Kalbimin İşine

Seyyal Taner 03:27
... KAPAT
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