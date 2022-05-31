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Tatil Müzikleri
Nostaljik Tatil Şarkıları
Nostaljik Tatil Şarkıları
Tatil Müzikleri
9 Bölüm | 28:55
Tatilde dinlemen için nostaljik şarkıları tek çalma listesinde topladık! İşte tatilde dinleyebileceğin nostaljik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
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02
Ah Nerede
Ah Nerede
Füsun Önal
02:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
Besteci:
Hjoachım Ilan Cohen
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03
Dert Ortagim 1970
Semiramis Pekkan
03:30
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04
Bu Ne Dünya Kardeşim
Yeliz
03:55
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05
Bim Bam Bom
Yasemin Kumral
03:05
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Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
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06
Delisin (1975)
Cici Kızlar
03:00
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07
Oh Olsun
Füsun Önal
02:25
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Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
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08
Anlamazdın
Issız Adam
Ayla Dikmen
03:43
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Söz yazarı:
Fikret Şenes
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09
Son Verdim Kalbimin İşine
Seyyal Taner
03:27
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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