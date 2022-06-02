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Romantik Tatil Şarkıları

Romantik Tatil Şarkıları

Tatil Müzikleri

8 Bölüm | 31:26
Serin yaz akşamlarında sana eşlik edebilecek romantik şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Frank Sinatra ve Sting gibi unutulmaz isimlerinde şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arnavut Kaldırımı

Demet Sağıroğlu 04:51
02

Lady D'arbanville

Cat Stevens 03:47
03

Layla

Eric Clapton 04:29
04

Shape Of My Heart

Sting 04:40
05

Yaz Günü

Hadise 03:37
06

I Love You Baby

Frank Sinatra 03:56
07

Fly Me To The Moon

Frank Sinatra 02:27
08

Sevda Sinemalarda

Yaşar 03:39
... KAPAT
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