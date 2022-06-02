Romantik Tatil Şarkıları

Tatil Müzikleri 8 Bölüm | 31:26 8 Bölüm | 31:26

Serin yaz akşamlarında sana eşlik edebilecek romantik şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Frank Sinatra ve Sting gibi unutulmaz isimlerinde şarkılarının yer aldığı çalma listesi...