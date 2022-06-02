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Romantik Tatil Şarkıları
Romantik Tatil Şarkıları
Tatil Müzikleri
8 Bölüm | 31:26
Serin yaz akşamlarında sana eşlik edebilecek romantik şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Frank Sinatra ve Sting gibi unutulmaz isimlerinde şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Arnavut Kaldırımı
Demet Sağıroğlu
04:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demet Sağıroğlu
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02
Lady D'arbanville
Cat Stevens
03:47
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03
Layla
Eric Clapton
04:29
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04
Shape Of My Heart
Sting
04:40
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05
Yaz Günü
Hadise
03:37
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06
I Love You Baby
Frank Sinatra
03:56
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07
Fly Me To The Moon
Frank Sinatra
02:27
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08
Sevda Sinemalarda
Yaşar
03:39
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