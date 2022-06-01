×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Tatil Müzikleri Tatil Şarkıları - Fantezi
Tatil Şarkıları - Fantezi

Tatil Şarkıları - Fantezi

Tatil Müzikleri

7 Bölüm | 26:53
Tatilde dinleyebileceğin fantezi müzik şarkılarını senin için derledik. İşte Seda Sayan, Hakan Altun ve Ebru Gündeş gibi şarkıcıların şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çingenem

Ebru Gündeş 03:10
02

Sana Değer

Yıldız Tilbe 04:38
03

Ah Geceler

Seda Sayan 04:03
04

Dinle

Mahsun Kırmızıgül 03:43
05

Çantada Keklik

Sibel Can 04:04
06

Teklif Ediyorum

Hakan Altun 03:12
07

Yar Yanına Geleceğim

Yıldız Tilbe 04:03
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Nostaljik Tatil Şarkıları
Tatilde Blues
Tatil Şarkıları - Yabancı
Tatil Şarkıları - Pop
Tatil Şarkıları - Türkçe
Tatil Şarkıları - Rock
Hareketli Tatil Şarkıları
Romantik Tatil Şarkıları
Tatil Şarkıları - Slow
Tatil Şarkıları - Hit
Yaz Tatili Şarkıları
Tatilde Caz

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı