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Tatil Şarkıları - Pop

Tatil Şarkıları - Pop

Tatil Müzikleri

12 Bölüm | 41:58
Türkçe pop müziğin sevilen şarkılarını tek çalma listesinde topladık. İşte Ajda Pekkan, Hande Yener ve Demet Akalın'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
02

Çalkala

Demet Akalın 03:13
03

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
04

Gıybet

Serdar Ortaç 03:15
05

Bodrum

Hande Yener 03:45
06

Güm Güm Ft. Onur

Ayşe Hatun Önal 03:43
07

Kırk Yılda Bir Gibisin

Murat Dalkılıç 03:23
08

Deli Bile

Hande Yener 03:49
09

Atma / S.C. Remix

Sinan Akçıl 02:56
10

Tabi Tabi

Sinan Akçıl 03:08
... KAPAT
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