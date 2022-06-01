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Tatil Müzikleri
Tatil Şarkıları - Pop
Tatil Şarkıları - Pop
Tatil Müzikleri
12 Bölüm | 41:58
Türkçe pop müziğin sevilen şarkılarını tek çalma listesinde topladık. İşte Ajda Pekkan, Hande Yener ve Demet Akalın'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Her Mevsim Yazım
Zeynep Bastık
03:13
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Oğuzhan Koç
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02
Çalkala
Demet Akalın
03:13
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03
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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04
Gıybet
Serdar Ortaç
03:15
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05
Bodrum
Hande Yener
03:45
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06
Güm Güm Ft. Onur
Ayşe Hatun Önal
03:43
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07
Kırk Yılda Bir Gibisin
Murat Dalkılıç
03:23
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08
Deli Bile
Hande Yener
03:49
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09
Atma / S.C. Remix
Sinan Akçıl
02:56
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10
Tabi Tabi
Sinan Akçıl
03:08
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