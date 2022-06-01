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Tatil Müzikleri
Tatil Şarkıları - Rock
Tatil Şarkıları - Rock
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 39:00
Tatilde dinlenecek rock şarkıları senin için derledik. İşte Pinhani, Duman ve Pamela'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Senden Daha Güzel
Duman
03:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
Besteci:
Kaan Tangöze
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02
Tuttu Fırlattı
Gökçe
03:06
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03
Hele Bi Gel
Pinhani
03:51
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04
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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05
Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
Yüksek Sadakat
04:29
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Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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06
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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07
Saydım
Ogün Sanlısoy
04:10
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08
Beni Aşka İnandır
Kolpa
04:13
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09
Ayrılamayız Biz
Pamela
04:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Artun Ertürk
Besteci:
Artun Ertürk
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10
Ele Güne Karşı
MFÖ
03:11
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