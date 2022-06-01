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Tatil Şarkıları - Rock

Tatil Şarkıları - Rock

Tatil Müzikleri

10 Bölüm | 39:00
Tatilde dinlenecek rock şarkıları senin için derledik. İşte Pinhani, Duman ve Pamela'nın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Daha Güzel

Duman 03:59
02

Tuttu Fırlattı

Gökçe 03:06
03

Hele Bi Gel

Pinhani 03:51
04

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
05

Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Yüksek Sadakat 04:29
06

Aşktan Öte

Demir Demirkan 04:25
07

Saydım

Ogün Sanlısoy 04:10
08

Beni Aşka İnandır

Kolpa 04:13
09

Ayrılamayız Biz

Pamela 04:05
10

Ele Güne Karşı

MFÖ 03:11
... KAPAT
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