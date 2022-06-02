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Tatil Şarkıları - Slow

Tatil Şarkıları - Slow

Tatil Müzikleri

10 Bölüm | 43:02
Çok sevilen slow şarkıları tatilde dinlemen için tek çalma listesinde topladık. İşte MFÖ, Yaşar ve Sertab Erener'in slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bana Öyle Bakma

Teoman 03:29
02

Aldanırım

Yaşar 05:03
03

Zaman Zaman

Fikret Kızılok 03:44
04

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
05

Bal Gibi

Kenan Doğulu 04:22
06

Gül Kokusu

Burcu Güneş 05:13
07

Bu Böyle

Sertab Erener 04:48
08

Sensiz Olmaz

Bülent Ortaçgil 05:39
09

Bırakma Kendini

Kaan Boşnak 04:00
10

Ah Bu Ben

MFÖ 04:05
... KAPAT
**

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