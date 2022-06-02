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Tatil Müzikleri
Tatil Şarkıları - Slow
Tatil Şarkıları - Slow
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 43:02
Çok sevilen slow şarkıları tatilde dinlemen için tek çalma listesinde topladık. İşte MFÖ, Yaşar ve Sertab Erener'in slow şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Bana Öyle Bakma
Teoman
03:29
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02
Aldanırım
Yaşar
05:03
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03
Zaman Zaman
Fikret Kızılok
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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04
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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05
Bal Gibi
Kenan Doğulu
04:22
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06
Gül Kokusu
Burcu Güneş
05:13
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07
Bu Böyle
Sertab Erener
04:48
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08
Sensiz Olmaz
Bülent Ortaçgil
05:39
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09
Bırakma Kendini
Kaan Boşnak
04:00
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10
Ah Bu Ben
MFÖ
04:05
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