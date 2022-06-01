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Tatil Müzikleri
Tatil Şarkıları - Türkçe
Tatil Şarkıları - Türkçe
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 35:20
Deniz, kum ve güneş keyfine Türkçe şarkılar tat katsın istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Yalın, Özgün ve Sertab Erener'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Yaz Gülü
Yalın
03:10
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02
Rengarenk
Sertab Erener
02:42
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03
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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04
Tatlıyla Balla
Yalın
03:25
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05
Bi Seni Konuşurum
Göksel
03:52
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06
Denize Bıraksam
Göksel
03:34
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07
Yaz Günü
Hadise
03:37
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08
Adını Bilen Yazsın
Murat Boz
03:45
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09
Unutmuş Çoktan
Ferhat Göçer
04:03
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10
Kıvırır
Özgün
03:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İsra Gülümser
Besteci:
İsra Gülümser
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