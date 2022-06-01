×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Tatil Müzikleri Tatil Şarkıları - Türkçe
Tatil Şarkıları - Türkçe

Tatil Şarkıları - Türkçe

Tatil Müzikleri

10 Bölüm | 35:20
Deniz, kum ve güneş keyfine Türkçe şarkılar tat katsın istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Yalın, Özgün ve Sertab Erener'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaz Gülü

Yalın 03:10
02

Rengarenk

Sertab Erener 02:42
03

Kumsalda

Sertab Erener 03:46
04

Tatlıyla Balla

Yalın 03:25
05

Bi Seni Konuşurum

Göksel 03:52
06

Denize Bıraksam

Göksel 03:34
07

Yaz Günü

Hadise 03:37
08

Adını Bilen Yazsın

Murat Boz 03:45
09

Unutmuş Çoktan

Ferhat Göçer 04:03
10

Kıvırır

Özgün 03:26
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Nostaljik Tatil Şarkıları
Tatilde Blues
Tatil Şarkıları - Yabancı
Tatil Şarkıları - Pop
Tatil Şarkıları - Fantezi
Tatil Şarkıları - Rock
Hareketli Tatil Şarkıları
Romantik Tatil Şarkıları
Tatil Şarkıları - Slow
Tatil Şarkıları - Hit
Yaz Tatili Şarkıları
Tatilde Caz

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı