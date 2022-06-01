Tatil Şarkıları - Türkçe

Tatil Müzikleri 10 Bölüm | 35:20 10 Bölüm | 35:20

Deniz, kum ve güneş keyfine Türkçe şarkılar tat katsın istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Yalın, Özgün ve Sertab Erener'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...