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Tatil Müzikleri
Tatil Şarkıları - Yabancı
Tatil Şarkıları - Yabancı
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 39:46
En güzel yabancı şarkıları senin için derledik. İşte tatildeyken dinleyebileceğin yabancı şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
On The Floor
Jennifer Lopez
04:44
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02
Beautiful Liar
Beyonce
03:17
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03
Sun Is Up Radio Edit By Play & Win
Inna
03:45
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04
New Rules
Dua Lipa
03:34
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05
Love You Like A Love Song
Selena Gomez
03:10
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06
Me Enamoré
Shakira
03:48
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07
Hips Don't Lie
Shakira
03:38
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08
Teenage Dream
Katy Perry
05:35
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09
Summer Love
Justin Timberlake
04:10
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10
Ain't It Funny
Jennifer Lopez
04:05
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