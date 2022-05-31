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Tatil Müzikleri
Tatilde Blues
Tatilde Blues
Tatil Müzikleri
8 Bölüm | 26:53
Tatilin keyfini sürerken blues müzikler sana eşlik etsin istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte blues müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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02
Layla
Eric Clapton
04:29
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03
I'd Rather Go Blind
Etta James
02:34
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04
The Thrill Is Gone
B.B. King
03:47
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05
Mannish Boy
Muddy Waters
05:29
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06
Hit The Road Jack
Ray Charles
01:58
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07
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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08
Ain't No Sunshine
Bill Withers
02:06
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