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Tatilde Blues

Tatilde Blues

Tatil Müzikleri

8 Bölüm | 26:53
Tatilin keyfini sürerken blues müzikler sana eşlik etsin istiyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte blues müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
02

Layla

Eric Clapton 04:29
03

I'd Rather Go Blind

Etta James 02:34
04

The Thrill Is Gone

B.B. King 03:47
05

Mannish Boy

Muddy Waters 05:29
06

Hit The Road Jack

Ray Charles 01:58
07

Feeling Good

Nina Simone 02:53
08

Ain't No Sunshine

Bill Withers 02:06
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