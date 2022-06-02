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Tatilde Caz

Tatilde Caz

Tatil Müzikleri

10 Bölüm | 01:09:33
Ünlü caz sanatçılarının efsaneleşmiş şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Charlie Parker, Ella Fitzgerald ve Kerem Görsev'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salt Peanuts

Dizzy Gillespie,Charlie Parker 03:13
02

Lady Misty

Kerem Görsev 05:25
03

Quintet Jazz 625

Dizzy Gillespie 35:27
04

All the Things You Are

Dizzy Gillespie 02:52
05

Confirmation

Charlie Parker 03:00
06

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
07

It's Only a Paper Moon

Ella Fitzgerald 02:40
08

Fly Me to the Moon

Kerem Görsev,Fatih Erkoç 03:33
09

Summertime

Charlie Parker 02:51
10

Therapy

Kerem Görsev 07:29
... KAPAT
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