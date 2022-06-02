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Tatilde Caz
Tatil Müzikleri
10 Bölüm | 01:09:33
Ünlü caz sanatçılarının efsaneleşmiş şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Charlie Parker, Ella Fitzgerald ve Kerem Görsev'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Salt Peanuts
Dizzy Gillespie,Charlie Parker
03:13
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02
Lady Misty
Kerem Görsev
05:25
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03
Quintet Jazz 625
Dizzy Gillespie
35:27
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04
All the Things You Are
Dizzy Gillespie
02:52
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05
Confirmation
Charlie Parker
03:00
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06
A Kiss To Build A Dream On
Louis Armstrong
03:03
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07
It's Only a Paper Moon
Ella Fitzgerald
02:40
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08
Fly Me to the Moon
Kerem Görsev,Fatih Erkoç
03:33
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09
Summertime
Charlie Parker
02:51
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10
Therapy
Kerem Görsev
07:29
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