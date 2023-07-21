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Tatil Müzikleri
Tatile 5 Kala
Tatile 5 Kala
Tatil Müzikleri
8 Bölüm | 29:23
Tatilin gelmesini dört gözle bekliyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte, tatil yaklaşırken modunu yaza hazırlamak için önerilerde bulunduğumuz harika bir çalma listesi...
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01
Watermelon Sugar
Harry Styles
03:44
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02
Salt
Ava Max
03:00
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03
Fantasy
Mariah Carey
04:04
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04
La Tortura
Shakira
03:33
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05
Bailando
Enrique Iglesias
03:41
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06
Bailamos
Enrique Iglesias
03:38
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07
Ain't It Funny
Jennifer Lopez
04:05
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08
Hips Don't Lie
Shakira
03:38
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