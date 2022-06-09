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Aile Yemeği

Aile Yemeği

Yemek Müzikleri

10 Bölüm | 35:36
Aile yemeğindeyken dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan aileni ve seni mutlu hissettirecek şarkıları dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Bayılıyorum

Zeynep Bastık 02:36
02

Alaz Alaz

Buray 02:59
03

Mutlu Bütün Şarkılar

Ajda Pekkan 04:12
04

Doktor (İskender Paydaş)

Kenan Doğulu 03:23
05

Arkadaşım Eşek

Barış Manço 02:51
06

Yollarda Bulurum Seni

Haluk Levent 04:29
07

O Ye Bebek

Kalben 03:42
08

Haftanın Sonu

Pinhani 03:29
09

Hatıralar

Mirkelam 04:36
10

Denize Doğru

Bülent Ortaçgil 03:19
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