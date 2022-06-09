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Yemek Müzikleri
Aile Yemeği
Aile Yemeği
Yemek Müzikleri
10 Bölüm | 35:36
Aile yemeğindeyken dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan aileni ve seni mutlu hissettirecek şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Sana Bayılıyorum
Zeynep Bastık
02:36
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02
Alaz Alaz
Buray
02:59
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Buray/Gözde ançel
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03
Mutlu Bütün Şarkılar
Ajda Pekkan
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şehrazat
Besteci:
Lemasle
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04
Doktor (İskender Paydaş)
Kenan Doğulu
03:23
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05
Arkadaşım Eşek
Barış Manço
02:51
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06
Yollarda Bulurum Seni
Haluk Levent
04:29
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Haluk Levent
Besteci:
Haluk Levent
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07
O Ye Bebek
Kalben
03:42
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08
Haftanın Sonu
Pinhani
03:29
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09
Hatıralar
Mirkelam
04:36
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mirkelam
Besteci:
Mirkelam
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10
Denize Doğru
Bülent Ortaçgil
03:19
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