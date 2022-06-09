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Yemek Müzikleri
Geç Kahvaltı
Geç Kahvaltı
Yemek Müzikleri
10 Bölüm | 32:58
Kahvaltını geç vakitlerde farklı lezzetlerle yaptığında dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan tatlı tonlardaki kahvaltı müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Aşk Mı Lazım
Buray
03:29
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02
Heyecandan
Oğuzhan Koç
02:45
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03
Her Yerde Sen
Zeynep Bastık
03:39
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04
Kasma
Yalın
03:52
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05
Ben Fena Aşığım
Göksel
03:53
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06
Satellite
Lena
02:59
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07
Mon amour mon ami
Marie Laforêt
02:19
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08
Benim O
Tuğba Yurt
03:01
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09
O Yaz
Teoman
03:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
Teoman
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10
Je veux
Zaz
03:39
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