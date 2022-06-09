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Kahvaltı Müzikleri
Kahvaltı Müzikleri
Yemek Müzikleri
10 Bölüm | 38:57
Kahvaltı yaparken dinleyebileceğin sakin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kahvaltı müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Ki Sen
Yalın
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalın
Besteci:
Yalın
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02
Yağmurun Elleri
Yeni Türkü
03:58
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Pirhasan
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03
Bunca Zaman Sonra Nasılsın
İkiye On Kala
03:54
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04
Günaydın Sevgilim
Pinhani
03:44
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05
Ezbere Biliyorum Seni
Eda Baba
03:22
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06
Hoşgeldin
Birsen Tezer
04:20
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07
Sevda Çiçeği
Fikret Kızılok
04:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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08
İnsan
Can Kazaz
03:12
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09
Sonsuz Ol
Yalın
04:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalın
Besteci:
Yalın
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10
Seni Buldum Ya
Kaan Boşnak
03:52
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