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Yemek Müzikleri
Kahve Molası
Kahve Molası
Yemek Müzikleri
10 Bölüm | 35:40
Kahve molası verdiğinde dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte kahve keyfine eşlik edecek müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Bi Seni Konuşurum
Göksel
03:52
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02
Tatlıyla Balla
Yalın
03:25
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03
Rakkas
Sezen Aksu
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu-Yelda Karataş
Besteci:
Atilla Özdemiroğlu
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04
F.D.
Feridun Düzağaç
04:12
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05
Yeni Bir Ben Lazım
Sertab Erener
03:07
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06
Uyan Da Gel
Atiye
04:04
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07
Ayy (Ben Hala Rüyada)
Oğuzhan Koç
03:18
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08
Kahven Hazırsa
Chill
03:22
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09
Sade Kahve
Ece Mumay
02:50
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10
Kahve Telvesi
Burcu Güneş
03:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Ara Dinkçiyan
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