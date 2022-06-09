×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Yemek Müzikleri Nostalji Yemek Müzikleri
Nostalji Yemek Müzikleri

Nostalji Yemek Müzikleri

Yemek Müzikleri

12 Bölüm | 40:09
Dinlerken eski zamanlara götürecek nostalji müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan yemeklerine eşlik edecek nostalji müzikleri dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
02

Ah Nerede Ah Nerede

Füsun Önal 02:45
03

Dünya Dönüyor

Nilüfer 04:28
04

Gözleri Aşka Gülen

Nesrin Sipahi 03:43
05

Hayırdır İnşallah

Uğur Akdora 02:31
06

Olmaz Olmaz Deme

Nil Burak 03:39
07

Dibi Dibi Da (1976)

Rana Alagöz 02:58
08

Birisine Birisine

Nil Burak 03:24
09

Her Yaşın Bir Güzelligi Var

Ajda Pekkan 05:13
10

Aşk Eski Bir Yalan

Kamuran Akkor 02:21
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Yemek Müzikleri
Hareketli Yemek Müzikleri
Latin Yemek Müzikleri
Akşam Yemeği Müzikleri
Kahvaltı Müzikleri
Otel Yemek Müzikleri
Yemek Müzikleri | Klasik Müzik
Yemek Müzikleri | Türk Sanat Müziği
Kahve Molası
Geç Kahvaltı
Sevdiklerinle Beraber
Aile Yemeği

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı