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Yemek Müzikleri
Nostalji Yemek Müzikleri
Nostalji Yemek Müzikleri
Yemek Müzikleri
12 Bölüm | 40:09
Dinlerken eski zamanlara götürecek nostalji müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan yemeklerine eşlik edecek nostalji müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
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02
Ah Nerede
Ah Nerede
Füsun Önal
02:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
Besteci:
Hjoachım Ilan Cohen
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03
Dünya Dönüyor
Nilüfer
04:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Tuğrul Dağcı
Besteci:
Tuğrul Dağcı
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04
Gözleri Aşka Gülen
Nesrin Sipahi
03:43
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05
Hayırdır İnşallah
Uğur Akdora
02:31
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Söz yazarı:
Çiğdem Talu
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06
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
03:39
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
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07
Dibi Dibi Da (1976)
Rana Alagöz
02:58
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08
Birisine Birisine
Nil Burak
03:24
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
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09
Her Yaşın Bir Güzelligi Var
Ajda Pekkan
05:13
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10
Aşk Eski Bir Yalan
Kamuran Akkor
02:21
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