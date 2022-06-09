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Otel Yemek Müzikleri

Otel Yemek Müzikleri

Yemek Müzikleri

10 Bölüm | 36:02
Otel ortamında dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan otel müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Lady D'arbanville

Cat Stevens 03:47
02

Layla

Eric Clapton 04:29
03

When You're Smiling

Louis Armstrong 04:06
04

I Love You Baby

Frank Sinatra 03:56
05

Always On My Mind

Elvis Presley 03:38
06

Une Belle Historie

Mıchel Fugain 03:19
07

Sway

Ben E. King 02:19
08

Careless Whisper

George Michael 05:00
09

Fly Me To The Moon

Frank Sinatra 02:27
10

Can't Help Falling In Love

Elvis Presley 03:01
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