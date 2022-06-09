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Sevdiklerinle Beraber

Sevdiklerinle Beraber

Yemek Müzikleri

10 Bölüm | 39:22
Sevdiklerinle beraber yemek yerken dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte kahkahalarla yemek yediğin masalara eşlik edecek sevgiyi anlatan müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Yerler

Sezen Aksu 04:06
02

Sesinde Aşk Var

Yalın 04:16
03

Sevdim Seni Bir Kere

Teoman 05:40
04

Sevmekten Kim Usanır

Tarkan 03:54
05

Yine Ben Aşık Oldum

Aydilge 03:46
06

Ya Habibi

Atiye 03:27
07

Ne Yapardım

Gökçe 03:42
08

Çölde Bi’ Vaha

Göksel 02:57
09

Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal

Gülben Ergen 03:40
10

Sevgi Sevgiyle Çoğalır

İlhan İrem 03:54
... KAPAT
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