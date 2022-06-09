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Yemek Müzikleri
Sevdiklerinle Beraber
Sevdiklerinle Beraber
Yemek Müzikleri
10 Bölüm | 39:22
Sevdiklerinle beraber yemek yerken dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte kahkahalarla yemek yediğin masalara eşlik edecek sevgiyi anlatan müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Seni Yerler
Sezen Aksu
04:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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02
Sesinde Aşk Var
Yalın
04:16
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03
Sevdim Seni Bir Kere
Teoman
05:40
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özdemir Erdoğan
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04
Sevmekten Kim Usanır
Tarkan
03:54
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05
Yine Ben Aşık Oldum
Aydilge
03:46
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06
Ya Habibi
Atiye
03:27
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07
Ne Yapardım
Gökçe
03:42
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08
Çölde Bi’ Vaha
Göksel
02:57
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09
Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal
Gülben Ergen
03:40
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10
Sevgi Sevgiyle Çoğalır
İlhan İrem
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan İrem
Besteci:
İlhan İrem
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