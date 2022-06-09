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Yemek Müzikleri | Klasik Müzik

Yemek Müzikleri | Klasik Müzik

Yemek Müzikleri

11 Bölüm | 51:57
Yemek yerken dinleyebileceğin klasik müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte yemeğine eşlik edecek klasik müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio

Johann Sebastian Bach 00:00
02

Waltz in D-flat Major, Op. 64, No. 1

Frédéric Chopin 01:50
03

Op 118 II.Intermezzo in a major

Johannes Brahms 06:18
04

Rosamunde, D.797

Franz Peter Schubert 07:09
05

Nutcracker suite op 71a I.Miniature Overture

Pyotr İlyiç Çaykovski 03:07
06

Gaude, tellus benigna

George Frideric Handel 04:17
07

Sarabandes No.1

Eric Leslie Satie 06:51
08

Ottone in Villa, RV 729- Act II Scene II. Recitative

Antonio Vivaldi 04:15
09

Aria di Elettra

Wolfgang Amadeus Mozart 12:36
10

The Deserter

Ludwig van Beethoven 01:32
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