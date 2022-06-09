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Yemek Müzikleri
Yemek Müzikleri | Türk Sanat Müziği
Yemek Müzikleri | Türk Sanat Müziği
Yemek Müzikleri
10 Bölüm | 35:29
Yemek yerken dinleyebileceğin Türk sanat müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte yemeğine eşlik edecek Türk sanat Müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Nasıl Geçti Habersiz
Muazzez Ersoy
05:30
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nihat Aşar
Besteci:
Teoman Alpay
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02
Kapın Her Çalındıkça
Melihat Gülses
04:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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03
Rüyalar Gerçek Olsa
Gülizar
Emel Sayın
02:47
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04
Manolyam
Hüner Coşkuner
03:08
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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05
Senede Bir Gün
Ayşe Tunalı
03:32
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06
Rüzgar Söylüyor
Ahmet Özhan
04:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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07
Mazideki Aşk
Yıldırım Gürses
02:47
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08
Aşıka Bağdat Sorulmaz
Münir Nurettin Selçuk
02:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Münir Nurettin Selçuk
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09
Şahane Gözler
Müzeyyen Senar
02:56
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10
Dudaklarında Arzu
Zeki Müren
02:36
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