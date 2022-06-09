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Yemek Müzikleri | Türk Sanat Müziği

Yemek Müzikleri | Türk Sanat Müziği

Yemek Müzikleri

10 Bölüm | 35:29
Yemek yerken dinleyebileceğin Türk sanat müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte yemeğine eşlik edecek Türk sanat Müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nasıl Geçti Habersiz

Muazzez Ersoy 05:30
02

Kapın Her Çalındıkça

Melihat Gülses 04:24
03

Rüyalar Gerçek Olsa Gülizar

Emel Sayın 02:47
04

Manolyam

Hüner Coşkuner 03:08
05

Senede Bir Gün

Ayşe Tunalı 03:32
06

Rüzgar Söylüyor

Ahmet Özhan 04:54
07

Mazideki Aşk

Yıldırım Gürses 02:47
08

Aşıka Bağdat Sorulmaz

Münir Nurettin Selçuk 02:55
09

Şahane Gözler

Müzeyyen Senar 02:56
10

Dudaklarında Arzu

Zeki Müren 02:36
... KAPAT
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