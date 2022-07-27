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Yol Müzikleri
Arabada Dinlenebilecek Şarkılar | Yol Müzikleri
Arabada Dinlenebilecek Şarkılar | Yol Müzikleri
Yol Müzikleri
15 Bölüm | 57:30
Arabada dinleyebileceğin şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İste arabada yolculuk yaparken dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Gel Be Gökyüzüm
İlyas Yalçıntaş
03:58
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02
Sakın Gelme
Hepsi
03:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fuat Güner
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03
Tam Da Şu An
Göksel
03:42
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04
Olmazsan Olmaz
Güliz Ayla
02:53
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05
Yollarda Bulurum Seni
Haluk Levent
04:29
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Söz yazarı:
Haluk Levent
Besteci:
Haluk Levent
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06
Bir Çocuk Sevdim
Aylin Aslım
04:03
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Söz yazarı:
Onno Tunç
Besteci:
Onno Tunç
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07
Bu Yol Uzar
Oğuzhan Koç
03:51
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08
Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
Yüksek Sadakat
04:29
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Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
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09
Şimdi Hayat
Seksendört
04:25
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10
Tutamıyorum Zamanı
Kenan Doğulu
04:12
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Söz yazarı:
Kenan Doğulu
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