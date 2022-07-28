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Yol Müzikleri
Arabesk | Yol Şarkıları
Arabesk | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
21 Bölüm | 01:34:17
Yoldayken dinleyebileceğin arabesk şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken arabesk şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Sanma ki Yaşıyorum
Ferdi Tayfur
04:42
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02
Seni Sevmediğim Yalan
İbrahim Tatlıses
05:46
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03
Vazgeçemedim
İbrahim Erkal
04:54
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04
İzin Ver Şu Gönlüme
Orhan Gencebay
04:18
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05
Yüreğin Bir Taş
Gülden Karaböcek
03:45
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06
Seni Yazdım
Müslüm Gürses
04:33
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07
Neden Dönmedin
Bergen
04:34
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08
Yan Kalbim Yan
İntizar
05:08
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09
Ömrümce Hep Adım Adım
Neşe Karaböcek
03:00
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10
Bir Ateşe Attın Beni
Kamuran Akkor
04:36
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