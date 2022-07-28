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Arabesk | Yol Şarkıları

Arabesk | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

21 Bölüm | 01:34:17
Yoldayken dinleyebileceğin arabesk şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken arabesk şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sanma ki Yaşıyorum

Ferdi Tayfur 04:42
02

Seni Sevmediğim Yalan

İbrahim Tatlıses 05:46
03

Vazgeçemedim

İbrahim Erkal 04:54
04

İzin Ver Şu Gönlüme

Orhan Gencebay 04:18
05

Yüreğin Bir Taş

Gülden Karaböcek 03:45
06

Seni Yazdım

Müslüm Gürses 04:33
07

Neden Dönmedin

Bergen 04:34
08

Yan Kalbim Yan

İntizar 05:08
09

Ömrümce Hep Adım Adım

Neşe Karaböcek 03:00
10

Bir Ateşe Attın Beni

Kamuran Akkor 04:36
... KAPAT
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