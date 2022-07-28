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Caz | Yol Şarkıları

Caz | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

13 Bölüm | 01:07:58
Yoldayken dinleyebileceğin caz müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken caz müzikler dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
02

Our Love Is Here To Stay

Önder Focan 04:41
03

Circus Love

Elif Çağlar 04:04
04

Maiden Voyage

Herbie Hancock 07:57
05

Speak No Evil

Wayne Shorter 08:20
06

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
07

A Song For You

Ray Charles 04:14
08

Someone to Watch Over Me

Ella Fitzgerald 04:30
09

Kusura Bakmasınlar

Jehan Barbur 04:06
10

Blue Train

John Coltrane 10:43
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