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Yol Müzikleri
Caz | Yol Şarkıları
Caz | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
13 Bölüm | 01:07:58
Yoldayken dinleyebileceğin caz müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken caz müzikler dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
What a Wonderful World
Louis Armstrong
02:17
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02
Our Love Is Here To Stay
Önder Focan
04:41
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03
Circus Love
Elif Çağlar
04:04
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04
Maiden Voyage
Herbie Hancock
07:57
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05
Speak No Evil
Wayne Shorter
08:20
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06
These Foolish Things
Ella Fitzgerald
07:37
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07
A Song For You
Ray Charles
04:14
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08
Someone to Watch Over Me
Ella Fitzgerald
04:30
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09
Kusura Bakmasınlar
Jehan Barbur
04:06
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10
Blue Train
John Coltrane
10:43
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