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Dönüş Yok

Dönüş Yok

22 Bölüm | 01:27:17

Kendini bir kafese hapsolmuş gibi hissettiğinde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte kötü bir moddayken dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Konuşamıyorum

İlhan İrem 03:46
02

Olmadı Yar

Duman 06:25
03

Paramparça

Teoman 03:34
04

Sen Ağlama

Badem 03:40
05

Hoscakal

Emre Aydın 03:48
06

Pembe Mezarlık

Model 04:15
07

Kalbim Yaralı

Murat Göğebakan 03:06
08

Hatasız Kul Olmaz

Orhan Gencebay 02:49
09

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi

Pamela 00:00
10

İstanbul Sokakları

İntizar 04:54

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