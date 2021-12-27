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Dönüş Yok
Dönüş Yok
22 Bölüm | 01:27:17
Kendini bir kafese hapsolmuş gibi hissettiğinde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte kötü bir moddayken dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Konuşamıyorum
İlhan İrem
03:46
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02
Olmadı Yar
Duman
06:25
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03
Paramparça
Teoman
03:34
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04
Sen Ağlama
Badem
03:40
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05
Hoscakal
Emre Aydın
03:48
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06
Pembe Mezarlık
Model
04:15
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07
Kalbim Yaralı
Murat Göğebakan
03:06
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08
Hatasız Kul Olmaz
Orhan Gencebay
02:49
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09
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi
Pamela
00:00
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10
İstanbul Sokakları
İntizar
04:54
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