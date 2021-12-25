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Eve Dönüş Yolu

Eve Dönüş Yolu

20 Bölüm | 01:16:35

Uzun bir seyahatin ardından eve dönerken dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. İşte eve dönüş yolunda dinleyebileceğin tatlı tonlardaki şarkıların çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
02

Bibia Be Ye Ye

Ed Sheeran 02:47
03

Rüzgar Gülü

Teoman 03:31
04

Her Yerde Sen

Zeynep Bastık 03:39
05

Hiç Bitmez Bu Masal

Kolpa 03:44
06

Lay La Lay Lalay

Gülben Ergen 03:16
07

Çölde Bi’ Vaha

Göksel 02:57
08

Zor Kadın

Sertab Erener 03:48
09

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:08
10

Rolling In The Deep

Adele 03:49

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