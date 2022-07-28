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Yol Müzikleri
Fantezi | Yol Şarkıları
Fantezi | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
18 Bölüm | 01:17:42
Yoldayken dinleyebileceğin fantezi türündeki şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken fantezi türünde şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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02
Sanma ki Yaşıyorum
Ferdi Tayfur
04:42
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03
Alışmak Sevmekten Daha Zor
Ümit Besen
04:51
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04
Yorgun Yıllarım
Cengiz Kurtoğlu
04:39
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05
Ölümsüz Aşklar
Ebru Gündeş
04:50
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06
Sevdanın Rengi
Özcan Deniz
05:07
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07
Allahım Neydi Günahım
Mine Koşan
04:15
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08
Bir Telefon
Hakan Altun
03:57
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09
Suç Bende
Harika Avcı
04:14
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10
Şarkılar da Senden Yana
Sibel Can
03:15
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