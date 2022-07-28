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Fantezi | Yol Şarkıları

Fantezi | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

18 Bölüm | 01:17:42
Yoldayken dinleyebileceğin fantezi türündeki şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken fantezi türünde şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Delikanlım

Yıldız Tilbe 05:14
02

Sanma ki Yaşıyorum

Ferdi Tayfur 04:42
03

Alışmak Sevmekten Daha Zor

Ümit Besen 04:51
04

Yorgun Yıllarım

Cengiz Kurtoğlu 04:39
05

Ölümsüz Aşklar

Ebru Gündeş 04:50
06

Sevdanın Rengi

Özcan Deniz 05:07
07

Allahım Neydi Günahım

Mine Koşan 04:15
08

Bir Telefon

Hakan Altun 03:57
09

Suç Bende

Harika Avcı 04:14
10

Şarkılar da Senden Yana

Sibel Can 03:15
... KAPAT
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