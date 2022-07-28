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Yol Müzikleri
Hareketli | Yol Şarkıları
Hareketli | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
16 Bölüm | 57:54
Yoldayken dinleyebileceğin hareketli şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken hareketli şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Womanizer
Britney Spears
03:43
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02
On The Floor
Jennifer Lopez
04:44
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03
Irgalamaz Beni
Gülşen
03:41
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04
Okyanus
Derya Uluğ
03:23
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05
Çalkala
Demet Akalın
03:13
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06
Rakkas
Sezen Aksu
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu-Yelda Karataş
Besteci:
Atilla Özdemiroğlu
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07
Namus Belası
Cem Karaca
03:40
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08
Galaksi
Ece Mumay
02:50
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09
Kasma
Yalın
03:52
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10
Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz?
Mirkelam
04:05
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