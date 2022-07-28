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Yol Müzikleri
Karadeniz | Yol Şarkıları
Karadeniz | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
10 Bölüm | 39:37
Yoldayken dinleyebileceğin Karadeniz şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken Karadeniz şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ella Ella
Kazım Koyuncu
03:04
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02
Çay Elinden Öteye
Şevval Sam
03:12
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03
Deniz Üstünde Fener
Selçuk Balcı
03:43
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04
Sevda Kuşi
Resul Dindar
03:57
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05
Hani Sevduğum Hani
Selçuk Balcı
04:02
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06
Dido
Kazım Koyuncu
05:00
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07
Şimdi Ne Yapar?
Fuat Saka
03:51
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08
Koyverdin Gittin Beni
Sevval Sam & Volkan Konak
04:38
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09
Sen Gel Bari
Resul Dindar
04:14
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10
Koçari
Kazım Koyuncu
03:56
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