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Karadeniz | Yol Şarkıları

Karadeniz | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

10 Bölüm | 39:37
Yoldayken dinleyebileceğin Karadeniz şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken Karadeniz şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:04
02

Çay Elinden Öteye

Şevval Sam 03:12
03

Deniz Üstünde Fener

Selçuk Balcı 03:43
04

Sevda Kuşi

Resul Dindar 03:57
05

Hani Sevduğum Hani

Selçuk Balcı 04:02
06

Dido

Kazım Koyuncu 05:00
07

Şimdi Ne Yapar?

Fuat Saka 03:51
08

Koyverdin Gittin Beni

Sevval Sam & Volkan Konak 04:38
09

Sen Gel Bari

Resul Dindar 04:14
10

Koçari

Kazım Koyuncu 03:56
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