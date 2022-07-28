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Nostaljik | Yol Şarkıları

Nostaljik | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

18 Bölüm | 01:08:56
Yoldayken dinleyebileceğin nostaljik şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken nostaljik şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seni Beklerim Öptüğüm Yerde

Nilüfer 02:26
02

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
03

Aynalı Kemer

Barış Manço 03:06
04

Şimdi Uzaklardasın

Zeki Müren 03:17
05

Her Yaşın Bir Güzelligi Var

Ajda Pekkan 05:13
06

Bu Ne Dünya Kardeşim

Yeliz 03:55
07

Birisine Birisine

Nil Burak 03:24
08

Bal Gibi Olur

Sami 03:52
09

Büklüm Büklüm

Tülay Özer 05:17
10

We Are The Champions

Queen 03:05
... KAPAT
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