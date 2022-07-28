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Yol Müzikleri
Nostaljik | Yol Şarkıları
Nostaljik | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
18 Bölüm | 01:08:56
Yoldayken dinleyebileceğin nostaljik şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken nostaljik şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Seni Beklerim Öptüğüm Yerde
Nilüfer
02:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Cumhur Önal
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02
Hayat Sevince Güzel
Belkıs Özener
02:32
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erkan Yurdaer
Besteci:
Metin Bükey
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03
Aynalı Kemer
Barış Manço
03:06
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04
Şimdi Uzaklardasın
Zeki Müren
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeki Müren
Besteci:
Zeki Müren
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05
Her Yaşın Bir Güzelligi Var
Ajda Pekkan
05:13
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06
Bu Ne Dünya Kardeşim
Yeliz
03:55
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07
Birisine Birisine
Nil Burak
03:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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08
Bal Gibi Olur
Sami
03:52
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09
Büklüm Büklüm
Tülay Özer
05:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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10
We Are The Champions
Queen
03:05
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