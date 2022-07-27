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Pop | Yol Şarkıları

Pop | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

19 Bölüm | 01:14:34
Yoldayken dinleyebileceğin pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İste yolculuktayken pop şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
02

Benim Ol

Edis 03:33
03

Aşkın Ateşi

Hande Yener 03:52
04

Canımsın Sen

Sezen Aksu 03:59
05

Yalan Gibi

Yonca Lodi 03:57
06

İki Kelime

Hepsi 03:39
07

Ben Seni Seven Kadın

Nilüfer 04:24
08

Başka Bahar

Işın Karaca 04:07
09

Sallana Sallana

Murat Boz 04:23
10

Aşka İnat

Yusuf Güney 03:54
... KAPAT
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