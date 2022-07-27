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Yol Müzikleri
Rock | Yol Şarkıları
Rock | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
15 Bölüm | 01:02:09
Yoldayken dinleyebileceğin rock şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken rock şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Sen Gidiyorsun
Gripin
05:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Birca Namoğlu
Besteci:
Arda İnceoğlu
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02
Rüzgar Gülü
Teoman
03:31
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03
Şehr-i Hüzün
Manga
01:03
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04
Halimiz Duman
Duman
04:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
Besteci:
Kaan Tangöze
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05
Yalnızca Ben, Yüzlerce Sen
Vega
04:18
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Söz yazarı:
Deniz Özbey-Tuğrul Akyüz
Besteci:
Deniz Özbey-Tuğrul Akyüz
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06
Sen Kanma Yarınlara
Yüksek Sadakat
04:24
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07
1945
Mor Ve Ötesi
04:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Onno Tunç
Besteci:
Onno Tunç
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08
Sebebim yok
Gece
03:20
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09
Köprüaltı
Duman
04:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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10
Ayrılığın Sonrası
Gece Yolcuları
04:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Uğur Aslantürkoğlu
Besteci:
Uğur Aslantürkoğlu
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