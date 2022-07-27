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Rock | Yol Şarkıları

Rock | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

15 Bölüm | 01:02:09
Yoldayken dinleyebileceğin rock şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken rock şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sen Gidiyorsun

Gripin 05:34
02

Rüzgar Gülü

Teoman 03:31
03

Şehr-i Hüzün

Manga 01:03
04

Halimiz Duman

Duman 04:14
05

Yalnızca Ben, Yüzlerce Sen

Vega 04:18
06

Sen Kanma Yarınlara

Yüksek Sadakat 04:24
07

1945

Mor Ve Ötesi 04:50
08

Sebebim yok

Gece 03:20
09

Köprüaltı

Duman 04:51
10

Ayrılığın Sonrası

Gece Yolcuları 04:47
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