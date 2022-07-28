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Yol Müzikleri
Romantik | Yol Şarkıları
Romantik | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
21 Bölüm | 01:20:51
Yoldayken dinleyebileceğin romantik şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken romantik şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi..
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Şarkı Sözleri
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01
Arnavut Kaldırımı
Demet Sağıroğlu
04:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demet Sağıroğlu
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02
Aşk Dediğin
Oğuzhan Koç
04:02
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Oğuzhan Koç
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03
Veda Busesi
Tarkan
03:38
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04
Sensiz İstanbul'a Düşmanım
Gripin
04:39
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05
Elleri Ellerime
Duman
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
Besteci:
Kaan Tangöze
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06
Avare
Sertab Erener
02:55
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07
İlk Adımı Sen At
Kenan Doğulu
03:26
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08
Sen Benim Şarkılarımsın
İlhan Şeşen
03:16
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09
Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal
Gülben Ergen
03:40
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10
Tek Aşkım
Emre Altuğ
03:54
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