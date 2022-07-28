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Romantik | Yol Şarkıları

Romantik | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

21 Bölüm | 01:20:51
Yoldayken dinleyebileceğin romantik şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken romantik şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi..
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Arnavut Kaldırımı

Demet Sağıroğlu 04:51
02

Aşk Dediğin

Oğuzhan Koç 04:02
03

Veda Busesi

Tarkan 03:38
04

Sensiz İstanbul'a Düşmanım

Gripin 04:39
05

Elleri Ellerime

Duman 04:16
06

Avare

Sertab Erener 02:55
07

İlk Adımı Sen At

Kenan Doğulu 03:26
08

Sen Benim Şarkılarımsın

İlhan Şeşen 03:16
09

Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal

Gülben Ergen 03:40
10

Tek Aşkım

Emre Altuğ 03:54
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