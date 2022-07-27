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Yol Müzikleri
Sahil Yolu | Yol Müzikleri
Sahil Yolu | Yol Müzikleri
Yol Müzikleri
16 Bölüm | 01:00:09
Sahil yolunda yolculuk yaparken dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. İşte sahil yolunda dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Bunca Zaman Sonra Nasılsın
İkiye On Kala
03:54
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02
Meydan
Emir Can İğrek
02:55
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03
Someone Like You
Adele
04:47
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04
Beni Çok Seveceksin
Buray
02:47
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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05
Suskunluk
Cem Karaca
03:09
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06
Bazı Yalanlar
Teoman
04:19
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
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07
Kalamadım
Yalın
03:36
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalın
Besteci:
Yalın
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08
Olur Ya
Mehmet Erdem
04:14
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09
Kıskanıyorum
Göksel
03:57
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10
Sen Bilirsin
İlhan İrem
03:43
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1.5x
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0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
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