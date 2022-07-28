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Yol Müzikleri
Türk Sanat Müziği | Yol Şarkıları
Türk Sanat Müziği | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
14 Bölüm | 55:37
Yoldayken dinleyebileceğin Türk sanat müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken Türk sanat müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Nasıl Geçti Habersiz
Muazzez Ersoy
05:30
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nihat Aşar
Besteci:
Teoman Alpay
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02
Nazende Sevgilim
Melihat Gülses
02:38
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03
Biz Ayrılamayız
Zeki Müren
04:18
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04
Ömrümüzün Son Demi
Bülent Ersoy
04:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
A.Orhan Arıtan
Besteci:
Selahattin Altınbaş
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05
Talihin Elinde Oyuncak Oldum
Ayşe Tunalı
02:53
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06
Çile Bülbülüm
Safiye Ayla
02:49
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07
Duydum ki Unutmuşsun
Emel Sayın
03:41
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08
Bak Yeşil Yeşil
Ahmet Özhan
04:34
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09
Güz Gülleri
Muazzez Ersoy
05:01
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10
Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok
Umut Akyürek
03:47
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