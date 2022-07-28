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Türk Sanat Müziği | Yol Şarkıları

Türk Sanat Müziği | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

14 Bölüm | 55:37
Yoldayken dinleyebileceğin Türk sanat müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken Türk sanat müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nasıl Geçti Habersiz

Muazzez Ersoy 05:30
02

Nazende Sevgilim

Melihat Gülses 02:38
03

Biz Ayrılamayız

Zeki Müren 04:18
04

Ömrümüzün Son Demi

Bülent Ersoy 04:55
05

Talihin Elinde Oyuncak Oldum

Ayşe Tunalı 02:53
06

Çile Bülbülüm

Safiye Ayla 02:49
07

Duydum ki Unutmuşsun

Emel Sayın 03:41
08

Bak Yeşil Yeşil

Ahmet Özhan 04:34
09

Güz Gülleri

Muazzez Ersoy 05:01
10

Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok

Umut Akyürek 03:47
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