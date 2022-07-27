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Yol Müzikleri
Türkçe | Yol Şarkıları
Türkçe | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
20 Bölüm | 01:22:32
Yoldayken dinleyebileceğin Türkçe şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken Türkçe şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kol Düğmeleri
Barış Manço
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
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02
Bi Seni Konuşurum
Göksel
03:52
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03
Üstüme Basıp Geçme Yar
Gökhan Kırdar
04:18
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04
Dön Bak Dünyaya
Pinhani
06:33
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05
Gönülçelen
Yalın
04:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
Teoman
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06
Sahilden
Burcu Güneş
04:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mert Ekren
Besteci:
Mert Ekren
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07
Farkındayım
Sezen Aksu
05:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu-Fahir Atakoğlu
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08
Ben Ne Yangınlar Gördüm
Zakkum
03:53
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09
Beklediğim Ne Varsa Sensin
Yüksek Sadakat
04:53
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10
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Feat. Pamela
Ümit Besen
03:44
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