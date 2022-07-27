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Türkçe | Yol Şarkıları

Türkçe | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

20 Bölüm | 01:22:32
Yoldayken dinleyebileceğin Türkçe şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken Türkçe şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kol Düğmeleri

Barış Manço 04:17
02

Bi Seni Konuşurum

Göksel 03:52
03

Üstüme Basıp Geçme Yar

Gökhan Kırdar 04:18
04

Dön Bak Dünyaya

Pinhani 06:33
05

Gönülçelen

Yalın 04:04
06

Sahilden

Burcu Güneş 04:24
07

Farkındayım

Sezen Aksu 05:05
08

Ben Ne Yangınlar Gördüm

Zakkum 03:53
09

Beklediğim Ne Varsa Sensin

Yüksek Sadakat 04:53
10

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Feat. Pamela

Ümit Besen 03:44
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