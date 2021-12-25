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Uzun Bir Yol
Uzun Bir Yol
28 Bölüm | 01:42:19
Uzun bir yola çıktığında dinleyebileceğin hareketli ve slow şarkıları senin için derledik. İşte uzun yolculuklarında dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
Yüksek Sadakat
04:29
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02
Kusmak Üzereyim
Kaan Boşnak
03:10
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03
Uzun Uzun Yollar
Göksel
03:40
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04
Gidiyorum
Sezen Aksu
04:49
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05
Yalnızlar Treni
Tarkan
04:08
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06
Tatil
Demet Akalın
03:54
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07
Aşk Bitti
Jehan Barbur
03:31
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08
Kafamda Kentsel Dönüşümler
İkiye On Kala
03:01
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09
Bodrum
Hande Yener
03:45
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10
Budur
Atiye
00:00
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