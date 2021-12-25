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Uzun Bir Yol

Uzun Bir Yol

28 Bölüm | 01:42:19

Uzun bir yola çıktığında dinleyebileceğin hareketli ve slow şarkıları senin için derledik. İşte uzun yolculuklarında dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Yüksek Sadakat 04:29
02

Kusmak Üzereyim

Kaan Boşnak 03:10
03

Uzun Uzun Yollar

Göksel 03:40
04

Gidiyorum

Sezen Aksu 04:49
05

Yalnızlar Treni

Tarkan 04:08
06

Tatil

Demet Akalın 03:54
07

Aşk Bitti

Jehan Barbur 03:31
08

Kafamda Kentsel Dönüşümler

İkiye On Kala 03:01
09

Bodrum

Hande Yener 03:45
10

Budur

Atiye 00:00

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