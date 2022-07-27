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Uzun Yol Şarkıları | Yol Müzikleri

Uzun Yol Şarkıları | Yol Müzikleri

Yol Müzikleri

16 Bölüm | 01:08:11
Uzun yollarda dinleyebileceğin sakin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İşte uzun yollarda dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bu Kafayla Napıcam

İkiye On Kala 05:05
02

Sevdim Seni Bir Kere

Teoman 05:40
03

La Isla Bonıta

Madonna 04:06
04

Gitme Sana Muhtacım

Zeki Müren 04:31
05

Alla Beni Pulla Beni

Barış Manço 04:10
06

Benimle Kayboldun

Kaan Boşnak 03:11
07

Born To Die

Lana Del Rey 04:46
08

Yeter ki

Saadet Sun 04:22
09

Aşkın Kenarından

MFÖ 03:30
10

Seveni Suçlama

Rafet El Roman 03:18
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