×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Duygu Durumuna Göre Müzikler
Yol Müzikleri
Uzun Yol Şarkıları | Yol Müzikleri
Uzun Yol Şarkıları | Yol Müzikleri
Yol Müzikleri
16 Bölüm | 01:08:11
Uzun yollarda dinleyebileceğin sakin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İşte uzun yollarda dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Bu Kafayla Napıcam
İkiye On Kala
05:05
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Sevdim Seni Bir Kere
Teoman
05:40
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özdemir Erdoğan
Şikayet Et
03
La Isla Bonıta
Madonna
04:06
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Gitme Sana Muhtacım
Zeki Müren
04:31
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
Şikayet Et
05
Alla Beni Pulla Beni
Barış Manço
04:10
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
Şikayet Et
06
Benimle Kayboldun
Kaan Boşnak
03:11
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
07
Born To Die
Lana Del Rey
04:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Yeter ki
Saadet Sun
04:22
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Şikayet Et
09
Aşkın Kenarından
MFÖ
03:30
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Seveni Suçlama
Rafet El Roman
03:18
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git