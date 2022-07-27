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Yol Müzikleri
Yabancı | Yol Şarkıları
Yabancı | Yol Şarkıları
Yol Müzikleri
13 Bölüm | 49:30
Yoldayken dinleyebileceğin yabancı şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken yabancı şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Break My Heart
Dua Lipa
03:42
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02
Smells Like Teen Spirit
Nirvana
04:38
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03
Papi
Jennifer Lopez
03:39
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04
Only Girl
Rihanna
04:11
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05
Summer Love
Justin Timberlake
04:10
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06
I Wanna Go
Britney Spears
03:30
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07
Love You Like A Love Song
Selena Gomez
03:10
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08
Dumb
Nirvana
02:32
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09
We Will Rock You
Queen
02:02
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10
It Must Have Been Love
Roxette
04:16
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