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Yabancı | Yol Şarkıları

Yabancı | Yol Şarkıları

Yol Müzikleri

13 Bölüm | 49:30
Yoldayken dinleyebileceğin yabancı şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İşte yolculuktayken yabancı şarkılar dinleyebileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Break My Heart

Dua Lipa 03:42
02

Smells Like Teen Spirit

Nirvana 04:38
03

Papi

Jennifer Lopez 03:39
04

Only Girl

Rihanna 04:11
05

Summer Love

Justin Timberlake 04:10
06

I Wanna Go

Britney Spears 03:30
07

Love You Like A Love Song

Selena Gomez 03:10
08

Dumb

Nirvana 02:32
09

We Will Rock You

Queen 02:02
10

It Must Have Been Love

Roxette 04:16
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