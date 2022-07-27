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Yol Müzikleri
Yolculuk Yaparken | Yol Müzikleri
Yolculuk Yaparken | Yol Müzikleri
Yol Müzikleri
20 Bölüm | 01:20:31
Yolculuk yaparken dinleyebileceğin müzikleri bu çalma listesinde derledik. İşte yolculukta sana eşlik edecek şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Aşk İçinde
Mor Ve Ötesi
04:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
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02
Hani Kimi Zaman
Sertab Erener
02:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Demir Demirkan-Sertab Erener
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03
Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
Vega
04:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Deniz Özbey-Tuğrul Akyüz
Besteci:
Deniz Özbey-Tuğrul Akyüz
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04
Özür Dilerim
Flört
03:20
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05
Topraktan Ötesı Yok
Ayna
05:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Yaşar Oğuzcan
Besteci:
Cemil Özeren
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06
Uzun Uzun Yollar
Göksel
03:40
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07
Aşkın Yollarında
Kargo
03:49
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08
Hal Hal
Barış Manço
03:48
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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09
Dert Bende Derman Sende
Ajda Pekkan
03:26
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10
Yanımda Kal
Gece
03:51
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