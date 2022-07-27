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Yolculuk Yaparken | Yol Müzikleri

Yolculuk Yaparken | Yol Müzikleri

Yol Müzikleri

20 Bölüm | 01:20:31
Yolculuk yaparken dinleyebileceğin müzikleri bu çalma listesinde derledik. İşte yolculukta sana eşlik edecek şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk İçinde

Mor Ve Ötesi 04:01
02

Hani Kimi Zaman

Sertab Erener 02:55
03

Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

Vega 04:28
04

Özür Dilerim

Flört 03:20
05

Topraktan Ötesı Yok

Ayna 05:34
06

Uzun Uzun Yollar

Göksel 03:40
07

Aşkın Yollarında

Kargo 03:49
08

Hal Hal

Barış Manço 03:48
09

Dert Bende Derman Sende

Ajda Pekkan 03:26
10

Yanımda Kal

Gece 03:51
... KAPAT
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