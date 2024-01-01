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7/24 Dinle Baba Derviş

Baba Derviş Şarkı Sözleri

Duygu Koçak Baba Derviş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duygu Koçak Baba Derviş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Baba Derviş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duygu Koçak

Duygu Koçak

Baba Derviş

  • Divane Aşık Gibi

  • Perişan

  • Ben Mi İstedim

  • Güzel Dostum

  • Bir Kartalın Pençesinden

  • Baba Derviş

  • Gel Gel

  • Üzülme Yarim

  • Deryanın İçinde

  • Uzakların Türküsü

  • Zalim

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