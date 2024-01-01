Dostum Dostum Şarkı Sözleri
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Duygu Koçak
Dostum Dostum
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Bin cefalar etsen almam üstüme, oy
Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy
Varıp yad ellere meyil verirsen, oy
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
İlahi onmaya yârdan ayıran, oy
Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy
Kula gölge ise Allah'a ayan, oy
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy
İster isem Dünya malın vermişler, oy
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım